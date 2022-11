Aggressione alla stazione, Noi per Camposanto: “Vogliamo un confronto con il Comune”

Non si sono ancora chiari i contorni dell’aggressione avvenuta alla stazione dei treni di Camposanto avvenuta ormai una decina di giorni fa. Una violenza gratuita per rapina? Un regolamento di conti? Una trappola? Inquieta che vittime e protagonisti dell’accaduto siano tutti ragazzini. A voler vederci chiaro è anche la politica, con il gruppo Noi per Camposanto che incalza il Comune.

E spiegano:

In riferimento al fatto di cronaca accaduto nei pressi della stazione ferroviaria e che ha visto coinvolti adolescenti, nonostante avessimo chiesto il giorno stesso un incontro a capogruppo di maggioranza e sindaca, a oltre 10 giorni di distanza non ci è stata ancora comunicata la data. Ci saranno stati impegni più urgenti rispetto ad un chiarimento su un’aggressione con accoltellamento? A nostro giudizio un’altra occasione di confronto persa, purtroppo. Uniti per Camposanto https://www.sulpanaro.net/2022/11/camposanto-accoltellato-e-rapinato-dalla-baby-gang-in-stazione/

