Comprendere le emozioni dei nostri figli, sabato 12 novembre incontro a Camposanto

CAMPOSANTO – Capire e comprendere le emozioni dei nostri figli, in particolare nella fascia dai 7 ai 12 anni che rappresenta l’ingresso nella adolescenza, periodo di grandi cambiamenti, spesso non facili per i ragazzi e per noi genitori.

Sabato 12 novembre alle ore 15.30 in Sala Ariston l’Amministrazione Comunale di Camposanto, in collaborazione con il Comitato Genitori scuole di Camposanto, invita la cittadinanza al convegno ‘Intelligenza emotiva’ ,a cura dell’esperta Adele Masuzzo. L’incontro è aperto a tutti i genitori dei ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni.

A completamento del progetto, nel corso del 2023, si terranno tre ulteriori incontri presso la biblioteca di Camposanto, aperti a tutti, nei seguenti pomeriggi: 14 gennaio, 18 febbraio e 18 marzo.

Per info e iscrizioni è possibile contattare Valentina: cell. 334 780 7411

