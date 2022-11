Cavezzo, Trevisi lascia: Gianni Sgarbi è il nuovo vicesindaco

CAVEZZO – Gianni Sgarbi, 67 anni, è il nuovo vicesindaco di Cavezzo. La nomina di Sgarbi, cui la sindaca Lisa Luppi ha assegnato anche le deleghe a Commercio, Attività produttive, Protezione Civile, Lavori pubblici e Patrimonio, è avvenuta in seguito alle dimissioni presentate per motivi personali e lavorativi da Fabrizio Trevisi.

In conseguenza alla nomina del nuovo vicesindaco, le deleghe degli assessori del Comune di Cavezzo risultano così ripartite: a Michele Soffritti Valorizzazione del centro storico, Ambiente e sostenibilità, Tempo libero, Associazionismo e Terzo Settore; a Mattia Zapparoli Risorse finanziarie, Risorse umane, Sport, Rapporti con le frazioni; a Ilaria Lodi Cultura, Biblioteca, Pari opportunità, Multiculturalità, Politiche giovanili, Servizi sociali e politiche per la casa.

Contestualmente alla nomina, Sgarbi si è immediatamente autosospeso dall’incarico di coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile, come da regolamento. A lui sono subentrati i due vice Ivano Cipolli e Ivan Panzani, in attesa delle elezioni del nuovo coordinatore da parte dei volontari. “Ringrazio Fabrizio Trevisi per il lavoro svolto insieme in questi anni – commenta la sindaca Luppi – e auguro buon lavoro a Gianni Sgarbi, che sono certa metterà le proprie competenze e la propria esperienza al servizio della nostra comunità”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017