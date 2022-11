Consiglio territoriale per l’Immigrazione, parte il progetto “Common Ground” contro lo sfruttamento lavorativo

Dopo il decreto Cura Italia con lo stanziamento delle risorse alle regioni per il bonus al personale sanitario impiegato nei reparti Covid e l’accordo regionale del maggio scorso fra Assessorato alle politiche per la Salute e Cgil Cisl e Uil per la parità di trattamento salariale, adesso anche i lavoratori somministrati della Sanità modenese potranno incassare direttamente il beneficio. [...]