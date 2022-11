Coppa Emilia Seconda Categoria: il Medolla elimina la Mirandolese ai rigori. Ok la Vis San Prospero

di Simone Guandalini – Due formazioni della Bassa modenese passano il turno in Coppa Emilia Modena di Seconda Categoria: si tratta di Medolla e Vis San Prospero, che, grazie alle vittorie ottenute nella serata di ieri, mercoledì 2 novembre staccano il pass per il prosieguo della competizione. Entrambi i successi arrivano ai rigori, dopo che le rispettive gare erano terminate in parità: il Medolla, nel derby della Bassa modenese in scena allo stadio “Lolli” di Mirandola, ha eliminato la Mirandolese, che era passata inizialmente in vantaggio con Giugevich, a cui aveva risposto Gavioli per il Medolla. Espulso tra le fila della Mirandolese bomber Veronesi, dal dischetto gli ospiti hanno avuto la meglio. La Vis San Prospero, invece, l’ha spuntata dagli undici metri contro la Fox Junior Serramazzoni, dopo che il match si era concluso a reti inviolate.

Coppa Emilia Modena Seconda Categoria, risultati terzo turno:

Mirandolese – Medolla 3-5 d.c.r. (1-1)

Vis San Prospero – Fox Junior Serramazzoni 6-5 d.c.r. (0-0)

Maranese – Flos Frugi 5-6 d.c.r. (1-1)

Foto in copertina: pagina Instagram Mirandolese

