Coppa Emilia Prima e Seconda Categoria: Ravarino ko, la Mirandolese elimina lo Junior Finale

di Simone Guandalini – Si sono disputate nella serata di ieri, mercoledì 5 ottobre, le gare valide per i sedicesimi di finale di Coppa Emilia di Prima Categoria e per il secondo turno di Coppa Emilia Modena di Seconda Categoria. Per quanto riguarda la Coppa Emilia di Prima Categoria, ko ed eliminazione per il Ravarino, uscito sconfitto 2-1 dal campo di Bondeno contro la formazione locale. In vantaggio con Gnaccarini al quarto d’ora del primo tempo, il Ravarino subisce la rimonta dei padroni di casa nella ripresa: a bersaglio per il Bondeno Fratti e Vaccari. In Coppa Emilia Modena di Seconda Categoria, invece, due i derby della Bassa modenese che erano in programma: nel primo, la Mirandolese, che nel weekend aveva trovato il primo successo in campionato contro la Cabassi Union Carpi, supera 2-1 lo Junior Finale: sotto 2-0 già nel primo tempo, a causa delle reti di D’Angelo e Romano, la formazione finalese riesce solo ad accorciare le distanze nella ripresa con De Rosa, ma non ad evitare l’eliminazione. Nel secondo derby della Bassa, invece, la Sanmartinese cade in casa contro la Vis San Prospero (1-3): non basta ai padroni di casa la rete di Marchetti. Per la Vis San Prospero, a bersaglio Ndiaye e Golinelli e autorete di Molinari. Passa il turno, infine, il Medolla, che, in casa, supera 2-0 la Fortitudo Modena: apre le marcature Salvioli nel primo tempo, chiude il match Cerchiara nel finale.

Coppa Emilia Prima Categoria, risultati sedicesimi di finale:

Bondeno Calcio – Ravarino 2-1 (Gnaccarini (R), Fratti (B), Vaccari (B))

Civitella Calcio – Savio Calcio 10-9 d.c.r.

Daino Santa Croce – San Prospero Correggio 0-3

Fly Sant’Antonio 1929 – Fontanelice 1-2

Frugesport – Bagnacavallo 3-2

Funo – Pontevecchio 2-4

Junior Drago – Soragna 1921 5-6 d.c.r.

Maranello Sportiva – Montombraro 1929 8-7 d.c.r.

Palanzano 1946 – Marzolara 4-1 d.c.r.

Perticara – San Vittore 0-4

Pontolliese Gazzola – Fidenza 1922 2-0

Quattro Castella Re – Virtus Libertas 1-2

Riccione F.C. 1926 – Morciano Calcio 1-0

Sammartinese – United Carpi 1-0

Unione Calciocasalese – Sorbolo Biancazzurra 0-3

Valsetta Lagaro – Felsina 0-3

Coppa Emilia Modena Seconda Categoria, risultati secondo turno:

Flos Frugi – Ubersetto 2-1

Fox Junior Serramazzoni – Cimone F.C. 6-5 d.c.r.

Medolla – Fortitudo Modena 2-0 (21′ Salvioli, 89′ Cerchiara)

Mirandolese Folgore – Junior Finale 2-1 (D’Angelo (M), Romano (M), De Rosa (J))

Sanmartinese – Vis San Prospero 1-3 (15′ Ndiaye (V), 40′ Golinelli (V), 45′ Marchetti (S), 70′ aut. Molinari (V))

Spezzanese – Maranese 4-5 d.c.r.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017