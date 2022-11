Finale Emilia, c’è ancora margine per impedire la riapertura della discarica, ecco il piano

FINALE EMILIA – C’è ancora margine per impedire la riapertura della discarica di Finale Emilia. Il sindaco ha presentato il piano per arrivare a questo obiettivo, che passa anche dall’aggregazione all’oasi Le Meleghine dell’area interessata all’ampliamento della discarica.

Ma la maggioranza invoca unità con la minoranza: “L’atteggiamento è sempre quello di puntare il dito contro, dimenticando che le responsabilità politiche dell’intera questione sono, senza dubbio, condivise da più parti”, si legge in una nota a firma dei consiglieri. Poletti, Golinelli, Ratti.

Ecco il documento:

Il consiglio comunale di giovedì 03 novembre non ha lasciato il segno che tutti avremmo

dovuto auspicare. Il tentativo di fare chiarezza in merito ad un argomento complesso, che da

anni occupa la scena sulla piazza mediatica finalese, è sì riuscito, ma ha lasciato ancora

profondi segnali di divisione.

Il dissequestro della discarica poteva, e doveva, essere il momento nel quale dar fondo a

tutte le ultime, residue speranze politiche per contrastare ciò che nessuno vuole. Invece si è

dimostrato essere l’ennesima occasione per accendere vecchi contrasti politici e continuare

a dividere il campo.

Continue accuse sulle reali e più volte dichiarate intenzioni del Sindaco Poletti, non

supportate da altro se non allusioni, impediscono la costruzione di una proposta unitaria

capace di fare fronte al nuovo status quo che si è venuto a creare in seguito alla sentenza

del Tribunale del Riesame.

Il dissequestro della discarica è tema che interessa tutti, sulla quale l’intero Consiglio

comunale ha più volte espresso, pur con sfumature diverse, la medesima posizione di

contrarietà: tuttavia l’atteggiamento è sempre quello di puntare il dito contro

l’amministrazione, dimenticando che le responsabilità politiche dell’intera questione sono,

senza dubbio, condivise da più parti.

La speranza di vedere la comunità finalese e massese unita rimane però più forte delle

divergenze politiche che, ci si augura, possano essere accantonate almeno su un tema così

importante come la salute dell’intera cittadinanza.

L’Amministrazione Poletti e la maggioranza che la sostiene, esprimono in ogni caso un fermo NO al

progetto di ampliamento della discarica, ed intendono mettere subito in campo azioni a contrasto, già

programmate e in parte già avviate, come ha illustrato l’altra sera lo stesso Sindaco.

● L’ingaggio di un consulente di parte, esperto in materia ambientale, che tramite nuovi rilievi accerti in

modo indipendente la reale situazione ambientale del sito e delle falde acquifere.

Ciò a supporto sia del Pubblico Ministero che è ricorso in Cassazione contro il dissequestro, sia del

Comune nell’ambito della Conferenza dei Servizi e nei confronti della Regione;

● ricercare le strade per la bonifica della discarica Feronia 0, le cui spese non dovranno ricadere sulle

tasche dei cittadini finalese;

● sfruttare ogni margine di azione rispetto al procedimento di valutazione affidato alla

Conferenza dei Servizi e non ancora concluso;

● procedere nei confronti di Feronia ai fini del ritiro del progetto di ampliamento se le

ulteriori analisi tecniche confermassero il superamento delle concentrazioni di soglia

e quindi l’inquinamento delle falde.

● utilizzare le opportunità della prossima predisposizione del Piano Urbanistico

Generale( PUG), con l’obiettivo di valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali

e paesaggistiche, aggregando all’oasi Le Meleghine l’area interessata all’ampliamento

della discarica.

Ci sono dunque ancora margini per contrastare l’ampliamento della discarica e difendere la

salubrità del territorio, ma dobbiamo muoverci unitariamente se vogliamo dare forza alle

possibili azioni da intraprendere, perchè ogni rottura, ogni delegittimazione, indebolisce il

potere contrattuale delle istituzioni locali di fronte alle autorità superiori.

C’è una responsabilità morale in capo a tutti noi, cittadini compresi, che ci richiama tutti a

fare affidamento e a far valere il nostro senso di comunità.

I gruppi consiliare di Maggioranza

Capogruppo “Progetto democratico” Lisa Poletti

Capogruppo “con Claudio Poletti Sindaco” Giovanni Golinelli

Capogruppo “Insieme per cambiare” Davide Ratti