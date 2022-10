Discarica Finale Emilia, “Inquinamento delle acque proviene anche da Feronia 1”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, Maurizio Poletti, portavoce dell’Osservatorio civico “Ora tocca a noi”, è intervenuto sul tema discarica di Finale Emilia:

“L’Osservatorio civico “Ora tocca a noi” continua l’incessante azione di studio dei documenti inerenti la discarica di Finale Emilia scoprendo sempre situazioni clamorose. Nella disamina delle valutazioni tecniche contenute nella Conferenza dei Servizi dell’8 febbraio 2022 a pagina 3 del verbale, emerge un fatto sconvolgente.

Viene riportata un’anomalia registrata nel 2020 potenzialmente riconducibile alla fuoriuscita di percolato di Feronia1 penetrato al di sotto della geomembrana di fondo. Quindi emergerebbe una fonte di inquinamento delle acque direttamente proveniente da Feronia1 per effetto dell’uscita diretta del percolato. Nella suggestione collettiva era comune pensiero che l’inquinamento delle falde provenisse solo da Feronia 0 la discarica più vecchia ma così non è, l’inquinamento scaturisce e si origina anche da Feronia1.

A questo punto le fonti di inquinamento si accumulano e si aggravano. Per la fuoriuscita del percolato da Feronia1 era intervenuta l’Università di Modena e Reggio Emilia, come riportato nel verbale suddetto, la quale aveva proposto un campionamento invasivo per accertare la portata di questa anomalia, cosa che però clamorosamente Feronia non ha fatto.

Ora è devastante verificare che di fronte a questo quadro che emerge, ciononostante la Conferenza dei Servizi abbia escluso che la fonte di inquinamento provenga dalla discarica! È ormai evidente che la conclusione a cui giunge la Conferenza dei Servizi cioè che la discarica non sia la fonte di inquinamento, è priva di qualsiasi fondamento e totalmente contraddittoria!

A questo punto l’unica speranza per fermare questo disastroso inquinamento ed annullare questa indecente Conferenza degli imputati, va riposta nel Ricorso in Cassazione contro il dissequestro che nei giorni scorsi ha presentato Il Sostituto Procuratore Dott. Marco Niccolini”.