Finale, il vicesindaco Gulinelli replica a Saletti: “Sul Punto nascita di Mirandola siamo al lavoro, le difficoltà riguardano il personale medico”

“Sul Punto nascita di Mirandola siamo al lavoro, le difficoltà riguardano il personale medico”. Così il vicesindaco Michele Gulinelli, che è anche assessore alla sanità del Comune, replica alle affermazioni del consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Saletti che accusava la Giunta di non fare nulla sull’ipotesi di chiusura del Punto nascita di Mirandola. Scrive Gulinelli:

Leggo la dichiarazione del consigliere Saletti in merito ad una mia mancata presa di posizione contro la chiusura del Punto nascita di Mirandola. Ho sempre pensato che la sanità non deve avere colore politico, è un bene di tutti, ed il punto nascita di Mirandola è una piccola eccellenza che bisogna cercare di mantenere. Non è certo una mia dichiarazione pubblica che può cambiare le cose, ma il lavoro che stiamo portando avanti per cercare di superare le difficoltà che riguardano la carenza di personale medico del reparto ostetrico, unica vera criticità che mette in discussione il mantenimento del punto nascita