Punti nascita Mirandola e Cento, Saletti (FdI): “Finale Emilia deve dire la sua”

Il consigliere comunale di Finale Emilia Paolo Saletti interviene sulle voci di chiusura dei punti nascita di Mirandola e di Cento, in relazione alla situazione di Finale Emilia.

Scrive:

Poche settimane fa, il comitato nascite, ovvero la commissione di esperti istituita presso l’assessorato regionale alla sanità si è espresso contro la richiesta di deroga dei Punti Nascite di Mirandola e Cento successiva alla data del 31.12.2022.

Se questa decisione venisse confermata dai dirigenti Ausl e dalla Regione, sarebbe un fatto gravissimo, un’ ulteriore perdita di servizi per il nostro territorio.

Più di un mese fa chiedemmo come gruppo di opposizione la convocazione di un consiglio comunale aperto per parlare del potenziamento dell’ospedale di Mirandola e sullo stato dei lavori della casa della salute di Finale Emilia. Negli ultimi due anni il direttore generale e altri dirigenti sono cambiati, ragione per cui vorremmo assicurarci che la promessa dei 20 posti di lungo assistenza nella nostra casa della salute venisse mantenuta.

Se tutto va bene, il consiglio comunale aperto verrà convocato a dicembre; sarà l’occasione buona per interrogare Ausl in merito ai suddetti quesiti.

Infine, purtroppo devo constatare che non ho visto alcuna dichiarazione o presa di posizione da parte dell’attuale assessore comunale alla Sanità in merito alla questione del Punto Nascite. Esiste una Giunta a Finale Emilia?

Paolo Saletti – Consigliere Comunale Fratelli d’Italia Finale Emilia