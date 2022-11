Gruppo Hera: con Digi e Lode in palio 200mila euro per le scuole

MODENA- L’iniziativa Digi e Lode, che il Gruppo Hera dedica alle scuole dei territori serviti per sostenerne i progetti di digitalizzazione scolastica, riparte anche in questo nuovo anno scolastico 2022/2023.

Saranno dieci le scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Emilia-Romagna ad essere premiate con 2.500 euro ciascuna e ulteriori dieci in Marche e Abruzzo. A queste si aggiungeranno 56 scuole in Veneto, Friuli- Venezia Giulia, Lombardia e Puglia in cui operano altre società del Gruppo.

Complessivamente, quindi, saranno 76 le scuole che si aggiudicheranno un importo totale di circa 200.000 euro.

Le somme messe in palio dalla multiutility, come ogni anno, saranno assegnate in base ad apposite classifiche stilate alla fine di ciascun quadrimestre e saranno destinate a finanziare progetti di digitalizzazione scolastica che possono essere scelti in autonomia dagli istituti a seconda delle esigenze specifiche. Premiata in questi giorni la scuola Aldo Moro di Vignola, ai primi posti della classifica relativa al II quadrimestre 2021/2022.