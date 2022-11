La stufa è difettosa, anziano di Mirandola intossicato dal monossido

MIRANDOLA- La stufa è difettosa, anziano di Mirandola intossicato dal monossido. È successo lunedì mattina, quando il 118 è stato chiamato per un intervento in una casa di via per Concordia dove un 78enne aveva perso i sensi. L’uomo era bloccato in casa, e ci sono voluti i Vigili del fuoco – arrivati da San Felice – per entrare.

Il 78enne era riverso sul pavimento, privo di coscienza ma vivo. Portato in elisoccorso a Baggiovara, dove si è ripreso, ora si trova all’ospedale di Fidenza per il trattamento in camera iperbarica.

