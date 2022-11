Lavoro nero e stranieri irregolari, in un anno sospesa l’attività di 41 aziende nel modenese

Lavoro nero e stranieri irregolari, in un anno sospesa l’attività di 41 aziende nel modenese. Sono i dati diffusi nell’ambito del Tavolo finalizzato al monitoraggio delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e al coordinamento delle attività di prevenzione e repressione degli illeciti, si è svolto l’altra mattina, dopo quello tenutosi lo scorso 29 settembre.

All’iniziativa hanno partecipato, in qualità di componenti del Tavolo, oltre ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e degli organismi ispettivi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche esponenti dei Sindacati confederali e delle Associazioni di categoria.

I dati sull’attività di vigilanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena sono stati illustrati dalla dirigente Annamaria Melissari.

I dati consolidati del 2021 fanno emergere una percentuale di irregolarità riscontrate che superano il 70% nonché la scoperta di 202 lavoratori in nero e di 27 lavoratori stranieri irregolari. Sono stati, inoltre, emessi 41 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui 40 per lavoratori in nero e 1 per violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro.

Successivamente sono state presentate le risultanze delle attività di prevenzione e repressione svolte dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Municipale di Modena. Il Prefetto, che ha introdotto la sessione formativa, visti i positivi riscontri e il crescente

interesse sulle metodologie di svolgimento delle riunioni del Tavolo, ha confermato la volontà di proseguire con la programmazione di ulteriori momenti formativi che consentono di ampliare conoscenze e sensibilità sul tema della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, anche attraverso il fattivo coinvolgimento dei rappresentanti dei sindacati e di tutte le categorie lavorative.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017