L’ex Grande Fratello Daniela Martani condannata a risarcire il leghista di Mirandola Guglielmo Golinelli

COMUNICATO STAMPA DELLA LEGA

In data Martedì 8 Novembre 2022 il Tribunale Penale di Roma in composizione monocratica, ha condannato la Sig.ra Daniela Martani – attivista Vegan, ex Hostess Alitalia partecipante al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi – per diffamazione aggravata ex art. 595 c.3 cp per aver definito sui propri canali social “il peggio racchiuso in un uomo leghista e allevatore anzi sfruttatore di animali innocenti, insomma in soldoni la feccia” l’On Guglielmo Golinelli, già parlamentare Lega, difeso nel procedimento penale dagli Avvocati Giorgio Virgili e Chiara Virgili dello Studio Legale Virgili di Modena.

La sig.ra Martani è stata condannata a rifondere l’On Golinelli per 7.400€: di cui 5.000€ a titolo di risarcimento del danno e 2.400€ per il pagamento delle spese legali, oltre a 1.000€ di multa per il reato di diffamazione aggravata.

“Esprimo grande soddisfazione per una sentenza che dà sostegno ai tanti allevatori e cacciatori continuamente diffamati sui social da animalisti e “nazivegani” che si sentono liberi di offendere e minacciare. Da oggi – conclude l’On. Golinelli – vi è la certezza che non resteranno più impuniti”.