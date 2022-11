Lotta alla mafia, a scuola a Camposanto si ricordano i Cento passi

CAMPOSANTO – L’altra mattina davanti a due classi di bambini di quinta della scuola primaria, attenti e interessati, la referente di Agende Rosse, Sabrina Natali, ha presentato il Progetto ‘Paolo e Giovanni a 300 passi’, promosso dall’Amministrazione Comunale di Camposanto per divulgare la conoscenza di una piaga devastante che è quella delle mafie.

Dal Comune un ringraziamento

agli insegnanti per aver sostenuto il progetto e Sabrina per l’emozione e i valori che riesce a trasmettere ai più piccoli.

‘Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero amore consiste nell’amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare’

Paolo Borsellino

