Mirandola, incidente in viale Italia: muore ciclista 64enne

MIRANDOLA – Un incidente dall’esito mortale è avvenuto nelle prime ore di questa mattina a Mirandola. In viale Italia, intorno alle 7, un ciclista 64enne è stato investito da un’auto: ancora da chiarire la dinamica dello scontro. Ad avere la peggio è stato il ciclista: il 64enne di origini tunisine, infatti, nonostante l’intervento dei soccorsi che lo hanno immediatamente trasportato in ospedale, ha perso la vita in seguito alle gravi conseguenze della caduta seguita all’impatto con l’auto.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017