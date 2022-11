“Nonantola e la Partecipanza agraria. Un indissolubile legame”: il 21 novembre il quarto appuntamento di Aula 22

NONANTOLA- Nel prossimo appuntamento di AULA 22- che si terrà lunedì 21 novembre, alle ore 20,30 presso la Sala dei Giuristi della Partecipanza Agraria di Nonantola in via Roma 21- si studierà non soltanto un’esperienza millenaria unica nel suo genere, ma soprattutto si approfondirà il legame che questa ha avuto e tuttora ha con la nostra comunità.

Se ne parlerà con Alberto Reggiani e Chiara Ansaloni della Partecipanza Agraria Il percorso di Aula 22 è aperto a tutta la cittadinanza, per capire insieme quali sono i problemi sociali, ambientali, economici e di cittadinanza del nostro tempo, fino ai problemi di strettissima attualità del nostro territorio.

