Oltre 1.000 presenze al Festival itinerante della Fondazione Scuola di Musica “Andreoli”

MIRANDOLA – È di oltre 1.000 presenze il bilancio molto positivo del Festival itinerante che si è svolto in tutti i Comuni dell’Area Nord di Modena per presentare la valutazione di impatto sociale della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”. Il Bilancio (realizzato dall’Associazione italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit-Aiccon col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola), è stato presentato in nove concerti (eseguiti in altrettanti Comuni dell’Area Nord), che hanno messo in luce le qualità dei gruppi musicali della scuola e degli ospiti della banda giovanile “Ragone” di Laureana di Borrello (Reggio Calabria).

«L’obiettivo condiviso di fare comprendere l’importanza della Fondazione “Andreoli” – commenta Monja Zaniboni, assessora dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord alle Politiche giovanili, con delega alla Scuola di Musica – è stato raggiunto. L’indagine sulla valutazione di impatto sociale ci dice che questo fiore all’occhiello del territorio permette non solo di imparare a fare musica, ma anche di creare benessere e stimolare le competenze di chi la vive, includendo veramente tutti, nessuno escluso. Un grazie va alla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Giorgia Butturi, alla presidente Elena Malaguti e al direttore Mirco Besutti della Fondazione “Andreoli”, per aver condiviso questo impegnativo e riuscito progetto».

La Fondazione “Andreoli” (che ha sede legale e amministrativa a Mirandola ed è attiva in tutti i nove Comuni dell’Area Nord di Modena) ha quasi 1.300 allievi iscritti e coinvolge altri 6.000 studenti circa nei progetti rivolti alle scuole del territorio. Nell’ultimo triennio ha svolto direttamente 722 iniziative tra saggi, concerti e manifestazioni. Secondo lo studio Aiccon, la Fondazione “Andreoli” ha un forte impatto sul territorio, misurato in termini di benessere dei beneficiari e delle loro famiglie, di contributo all’inclusione sociale delle allievi e degli allievi con disabilità, di benessere lavorativo, di contributo alla creazione e sviluppo di coesione sociale e alla visibilità (anche internazionale) del territorio e di promozione di comunità educante.

«La Fondazione Scuola di Musica “Andreoli” – osserva la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Giorgia Butturi – ha sempre dimostrato di essere un ente innovativo; lo è stato con l’inserimento dei ragazzi diversamente abili, lo è stato, ancora una volta, con la presentazione ai propri ragazzi, ai genitori e alla cittadinanza del progetto relativo alla valutazione di impatto sociale promosso e finanziato dalla nostra Fondazione. La partecipazione alla settimana di concerti in tutti i Comuni dell’Area Nord è stata straordinaria. I commenti dei partecipanti e la comprensione del valore del progetto sono un incentivo a continuare questo cambiamento culturale che porta consapevolezza e valore agli enti sostenibili». La presidente della Fondazione Scuola di Musica, Elena Malaguti, sottolinea altri tre aspetti rilevanti: «Innanzitutto la grande disponibilità dei Comuni nel realizzare i vari momenti del Festival finalizzati a divulgare e rendere partecipi le famiglie, le scuole e le comunità del servizio offerto dalla nostra Scuola, che non è solo quello di sviluppare competenze musicali ma anche formative e sociali; in secondo luogo la buona prassi, seguita insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, di rendere conto in modo trasparente dell’uso delle risorse pubbliche; infine, mi preme evidenziare la potenzialità di promozione del territorio che ha questo innovativo report. Uno studio scientifico dell’attività consente infatti di attirare e motivare nuovi sponsor, di partecipare a bandi e di farci conoscere a livello nazionale e internazionale. A questo fine il report sarà spedito a 7.000 scuole italiane, con le quali, grazie soprattutto al direttore Mirco Besutti, che ne è il Presidente della Associazione italiana, esiste da tempo un dialogo proficuo».

Oltre agli ospiti della banda giovanile di Laureana di Borrello, hanno suonato nei nove concerti nei Comuni dell’Area Nord i seguenti gruppi della Fondazione “Andreoli”: PlaYoung, Orchestra Milledita, Ensemble Mix, Banda Rulli Frulli, Coro Aurora, Banda giovanile “John Lennon” (con ospite Gianni Vancini), Orchestra Parlasuonando, Orchestra di chitarre “Accordi di pace”, Young Guitar Orchestra e Filarmonica “Andreoli”.

