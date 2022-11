Paolo Ferrari di Mirandola in finale al 19° Portfolio Italia Gran Premio Fujifilm 2022

MIRANDOLA- Il «13° Portfolio in Rocca» organizzato nell’ambito del «19° Fotoincontri» dal “Photoclub Eyes” si è svolto nelle giornate del 3 e 4 settembre 2022 a San Felice sul Panaro presso l’ex Convento San Bernardino, sesta tappa del Circuito di «Portfolio Italia 2022 – Gran Premio Fujifilm».

Il concept del portfolio di Paolo Ferrari

Questo il testo dell’autore:

[2] La Coperta di ritratto con grottesche è un dipinto a olio su tavola (73×50,3 cm) attribuito a Ridolfo del Ghirlandaio, databile al 1510 circa e conservato negli Uffizi di Firenze. L’opera è associata al ritratto di Donna velata nello stesso museo. Non era infrequente, dall’inizio del Cinquecento, proteggere i ritratti con lastre lignee scorrevoli, dette appunto “coperte” o “tirelle”. Queste dovevano essere sottili ed avere dimensioni leggermente superiori delle opere, per adattarsi su di esse, compresa l’eventuale cornice; tale usanza era nata probabilmente in coincidenza col declino dei ritratti di profilo che, invece, venivano chiusi a libro. La coperta degli Uffizi presenta un soggetto particolarmente evocativo, che introduce con un senso di mistero all’immagine celata, tramite la maschera e l’iscrizione “SUA CUIQVE PERSONA” (“a ciascuno la propria maschera”). Su uno sfondo scuro si trova infatti la tabella biancata con l’epigrafe latina, circondata da estrosi girali di colore bronzeo in cui si riconoscono vari soggetti: due delfini, un’ampolla col fuoco acceso, una testina animale, due draghi dalla coda attorcigliata e maschere sotto le zampe. Al centro, in chiari colori carnicini, spicca la maschera simbolica, dai tratti indefinitamente maschili o femminili.

[1] Persóna: s. f. [lat. persōna, voce di origine probabilmente etrusca, che significava «maschera teatrale» e poi prese il valore di «individuo di sesso non specificato», «corpo», e fu usata come termine grammaticale e teologico] (Fonte Treccani)

Il progetto “SUA CUIQUE PERSONA” (a ciascuno la propria maschera) vuole puntare l’attenzione sui principali cambiamenti di comportamento del genere umano avvenuti negli ultimi decenni, enfatizzati anche dalle restrizioni causate dalla pandemia. La scelta di realizzare fotografie prendendo spunto da famosi quadri del passato è quella di ripercorrere il passaggio avvenuto tra pittura e fotografia e, al tempo stesso, sfruttare l’iconicità dei dipinti per porre l’attenzione sulle nuove icone moderne. Nelle fotografie, la mascherina copre completamente il volto dei soggetti facendone perdere identità come accaduto durante la pandemia e, al tempo stesso, come da definizione latina di Persóna [1]. Il titolo del progetto deriva dall’iscrizione presente sulla “Coperta di ritratto con grottesche” di Ridolfo del Ghirlandaio [2] evocando il senso di mistero dei volti celati dalle mascherine.

Il fotografo vincitore riceverà, quale riconoscimento finalizzato al prosieguo della sua attività fotografica, 1.500 euro. Gli autori degli altri due portfolio secondi classificati, giudicati ex aequo, riceveranno – per le stesse finalità – 500 euro cadauno.

Nel corso del Circuito saranno selezionati i ventidue lavori finalisti che poi verranno esposti in una mostra nazionale presso il CIFA, Centro Italiano per la Fotografia d’Autore, a Bibbiena (AR). La mostra sarà inaugurata sabato 26 novembre 2022. Gli Autori dei portfolio premiati saranno inoltre invitati a partecipare al Galà di chiusura della manifestazione che si terrà lo stesso giorno nell’ottocentesco Teatro Dovizi di Bibbiena. Nel corso della cerimonia saranno resi noti i tre portfolio finalisti e, successivamente, sarà proclamato il vincitore dell’edizione 2022.

Le tappe dell’edizione 2022 di Portfolio Italia si svolgeranno tutte in presenza, e in totale sicurezza. Il calendario della XIX edizione di “Portfolio Italia prevede le seguenti 11 tappe:

Paolo Ferrari nasce a Mirandola nel gennaio 1978. Professionalmente Senior Machinery Safety Consultant per l’ambiente biomedicale, per passione fotografo. In adolescenza passa dai pennelli della madre alla macchina fotografica analogica del padre e frequenta il corso base di fotografia del Photoclub Eyes EFI di San Felice, ambiente nel quale ha la possibilità di incontrare e conoscere appassionati e grandi autori internazionali.

Socio attivo del Photoclub dal 2007 copre il ruolo di direttore della Galleria FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) di San Felice dal 2017 al 2019 e di responsabile del laboratorio del Dipartimento Giovani del Photoclub Eyes dal 2017 al 2020.

Socio FIAF dal 2015 è stato riconosciuto miglior Talent Senior FIAF Nazionale nel 2018.

Tra le esposizioni: in mostra in più occasioni al CIFA (Centro Italiano della Fotografia D’Autore) di Bibbiena (AR), nel 2019 viene esposto presso Imagenation in occasione del Paris Photo nella sezione Daily Poetry e nel 2020 viene esposto presso il Museo della Fotografia Italiana di Brescia. Tra le pubblicazioni: 75 foto pubblicate su Il Fotografo (edizioni Sprea) dal 2010 ad oggi, circa 125 foto pubblicate su Fiafers (FIAF), un paio di pubblicazioni su FotoIt ed Eyesopen Web Magazine. Tra i principali riconoscimenti: 2°classificato alla lettura portfolio OFF di Fotografia Europea 2017, a Reggio Emilia presso l’Atelier Viaduegobbitre – Menzione speciale al 14° Fotoarte in portfolio 2017 a Taranto in occasione di Portfolio Italia 2017 – Menzione speciale al 69° Congresso Nazionale FIAF a Sestri Levante (GE) in occasione di Portfolio Italia 2017.