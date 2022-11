San Casciano dei Bagni come Riace: riemerse dall’acqua 24 statue in bronzo

Una sensazionale scoperta in ambito storico e archeologico, paragonabile per importanza al rinvenimento dei Bronzi di Riace, è venuta alla luce nei giorni scorsi. Durante alcuni scavi archeologici a San Casciano dei Bagni, in Toscana, infatti, sono state ritrovate, come riporta l’Ansa, oltre 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura, cinque delle quali alte quasi un metro.

“Una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo” annuncia all’Ansa l’archeologo Jacopo Tabolli, il docente dell’Università per Stranieri di Siena, che dal 2019 guida il progetto.

Le statue sono state ritrovate adagiate sul fondo di una grande vasca romana e sono state protette per circa 2.300 anni dal fango e dall’acqua bollente delle vasche sacre. Accanto alle statue, in quello che sembra essere un deposito votivo, sono state, inoltre, ritrovate diverse iscrizioni in etrusco e in latino, oltre a migliaia di monete e ad una serie di offerte vegetali.

Il neoministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha visitato il laboratorio di restauro che ha appena accolto le statue: “Un ritrovamento eccezionale che ci conferma una volta di più che l’Italia è un paese fatto di tesori immensi e unici. La stratificazione di diverse civiltà è un unicum della cultura italiana”.

