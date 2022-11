San Felice, modifiche alla viabilità in via Martiri della Libertà lunedì 28 novembre

SAN FELICE SUL PANARO – A causa dei lavori di smontaggio di una gru, a San Felice sul Panaro saranno istituiti lunedì 28 novembre, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, un divieto di transito in via Martiri della Libertà a partire dall’intersezione con via Bergamini e sino all’ intersezione con via Ferri; un divieto di transito su tratto pedonale dal parcheggio Aci a Via Martiri della Libertà sino all’ intersezione con via Ferri, con segnaletica di avviso e sicurezza per pedoni e utenti della strada; un divieto di sosta su via Martiri della Libertà dal civico 45 sino all’intersezione con via Ferri.

