Solo due psichiatri per tutto il distretto di Mirandola, dovrebbero essere 6. La denuncia del sindaco Greco

“Una condizione di disservizio insostenibile che non può rimanere nel silenzio, ma necessità di una soluzione in tempi celeri. È perentorio il monito dell’Amministrazione di Mirandola in merito alla carenza di personale del Centro Salute Mentale territoriale di Mirandola. “Il centro ha ridotto la sua disponibilità ormai poche ore durante la settimana poichè non sono disponibili abbastanza psichiatri. In struttura sono rimasti in due quando in varie occasioni ufficiali il Direttore del Dipartimento di Salute mentale dell’Area Nord aveva assicurato che l’organico doveva essere di almeno sei psichiatri” – puntualizza il sindaco Alberto Greco. “Il fatto che nella realtà gli psichiatri stabilmente in struttura siano soltanto due, sta portando a criticità su più fronti”. Una situazione di oggettiva difficoltà che sta impedendo la possibilità di garantire un servizio adeguato agli utenti già presi in carico, impedendo contestualmente nuovi accessi e appuntamenti.

“Purtroppo – prosegue il sindaco – ciò che qualche settimana fa era stato promesso dalle istituzioni sanitarie nell’ambito del comitato di distretto, a cui come amministrazione abbiamo preso parte e che aveva preso l’impegno di correggere la situazione di attuale carenza, si sta scontrando con la realtà. Sempre più utenti ci hanno segnalato il moltiplicarsi ingiustificato di giorni di chiusura: questo è inaccettabile”.

“Abbiamo proposto la riduzione del servizio di day hospital a Carpi per liberare risorse da inviare immediatamente su Mirandola e Finale Emilia. Quando le disponibilità non permettono nemmeno di garantire i primi accessi, occorre prendere decisioni drastiche. Il Day Hospital si può tranquillamente fare a Modena, con la quale siamo tutti collegati. A mancare è la volontà di riparametrare il “Ramazzini”: questo evidentemente perchè si vuole mantenere Carpi su un altro livello, superiore. Come sempre, a Mirandola si taglia senza remore, mentre altrove i servizi non vengono toccati.”

