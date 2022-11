Sorpreso in casa con oltre 300 grammi di droga: in manette 25enne incensurato

MODENA- Ha 25 anni ed è incensurato il giovane arrestato per spaccio- giovedì 17 novembre- dalla Squadra Mobile e dalla Polizia locale di Modena.

L’attività investigativa- finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti- si è concentrata sul monitoraggio del fenomeno nelle zone della movida modenese, soprattutto nel centro storico.

Gli agenti hanno così individuato un appartamento in via Emilia Est ipotizzando che potesse essere utilizzato come base logistica per l’attività illecita.

Con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga della Polizia locale gli operatori hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, che ha avuto esito positivo.

All’interno dell’abitazione, infatti, sono stati rinvenuti 16 involucri contenenti- come appurato dalla prova narcotest- 375 grammi di marijuana e 305 grammi di hashish. Oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

E’ stata in oltre rinvenuta e sequestrata la somma di 2.500 euro.

Il giovane è stato condotto alla casa circondariale di Modena in attesa dell’udienza di convalida.