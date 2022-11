Viabilità zona Navicello: dopo 13 anni l’ampliamento della rotatoria Rabin resta un miraggio

A tredici anni dall’annuncio dei lavori nulla è stato ancora fatto per risolvere il traffico congestionato in cui versa, soprattutto nelle ore di punta, la strada provinciale 255. Un disagio che da troppo tempo gli automobilisti scontano con file interminabili e “a passo d’uomo”.

Nessuna notizia circa l’ampliamento della rotonda Rabin di via Nonantolana il cui intervento era stato annunciato dal sindaco di Modena Muzzarelli durante un incontro alla sala Sighinolfi di Nonantola.

“Il tecnico non ha aggiornamenti in proposito- ha fatto sapere la Provincia- A questo punto è però ipotizzabile che per le tempistiche l’anno di riferimento diventi il 2023, anche se il tecnico non si è sbilanciato a riguardo”.

Per il momento agli automobilisti non resta che rassegnarsi al traffico improponibile della strada provinciale in attesa che, dopo tanti proclami e rimandi, la “soluzione tecnica” sollecitata un tempo dal Consiglio provinciale di Modena possa risolvere i problemi di un collegamento strategico della viabilità provinciale.

