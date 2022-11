Violenza sulle donne, a Modena conferenza Cgil Cisl Uil su welfare e diritti

Choccati per la vicenda di Alice Neri, la giovane madre trovata morta dieci giorni fa nella sua auto carbonizzata a Fossa di Concordia, Cgil Cisl Uil modenesi hanno organizzato una conferenza nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata venerdì scorso 25 novembre.

L’iniziativa, in programma domani – mercoledì 30 novembre – alle 15 alla Camera di commercio di Modena, è dedicata al tema del welfare e diritti come strumenti che possono permettere alle donne di lavorare e conquistare un’autonomia non solo economica.

Le sindacaliste Aurora Ferrari (segreteria Cgil Modena), Rosamaria Papaleo (segretaria generale Cisl Emilia Centrale) e Francesca Arena (responsabile coordinamento donne Uil di Modena e Reggio Emilia) ne parlano con Vittorina Maestroni (La Casa delle donne), Barbara Maiani (consulente del lavoro), Grazia Baracchi (assessora alle pari opportunità del Comune di Modena) ed Eugenia Bergamaschi (presidente del comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Modena).

«L’insufficiente indipendenza economica della donna rappresenta spesso un ostacolo alla denuncia di violenze che avvengono tra le mura domestiche – dicono Cgil Cisl Uil –

Per questo la donna deve essere aiutata non solo a entrare nel mondo del lavoro, ma anche a restarci. Il welfare, dai servizi per i bambini a quelli per gli anziani, può supportare le donne nella cura della famiglia e consentire loro di lavorare».

