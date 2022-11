Web e internet, a San Felice lavori per la posa della fibra ottica

A San Felice lavori per la posa della fibra ottica A partire da lunedì 14 novembre a San Felice sul Panaro, Tim ha incaricato Sielte SpA e Leonardo Srl per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica per attivazione di nuovi servizi.

Per procedere con la posa dei nuovi cavi nelle proprietà private sarà necessario accedere e provvedere alla posa del nuovo cavo in affiancamento ai cavi in rame attualmente in esercizio.

L’intervento è completamente a carico di Tim. Seguirà sistemazione a regola d’arte allo stato di fatto attuale dei luoghi a cura e spese di Tim.

Dal Comune di avvisa che l’intervento, che interesserà vie del centro e zone rurali, non prevede costi od oneri; il personale sarà provvisto di tesserino identificativo; non verrà richiesto l’accesso agli appartamenti; gli elementi installati non necessitano di alimentazione elettrica.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017