A basso consumo e orario ridotto, ma tornano le luminarie in centro a Soliera

Soliera non rinuncia alle luminarie natalizie, ma adotta una serie di accorgimenti per tagliare i consumi e ridurre i costi energetici. Le luci Led festose e colorate si accenderanno domani venerdì 2 dicembre alle ore 17 per proseguire fino a domenica 8 gennaio 2023, in un centro storico fresco di una pluriennale operazione di riqualificazione e rivitalizzazione, ma anche nei centri abitati delle frazioni di Limidi e Sozzigalli e delle località di Secchia e Appalto.

Saranno tuttavia ridotti gli orari di accensione: dal 2 al 23 dicembre e dal 7 all’8 gennaio 2023 le luci si spegneranno all’una di notte, mentre dal 24 dicembre al 6 gennaio resteranno accese fino alle ore 3, con circa 200 ore di accensione in meno rispetto allo scorso anno.

