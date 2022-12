Autobus e treni, abbonamento gratuito per studenti: ultimi giorni per fare domanda

L’abbonamento gratuito per gli studenti emiliano-romagnoli si chiama per tutti “Salta su!”, per gli under 19 con famiglie con Isee annuo fino a 30mila euro.

Fino al 31 dicembre 2022 un unico punto per presentare la richiesta, esclusivamente online con credenziali spid, accedendo alla piattaforma unica dedicata, che rilascia la prenotazione per l’emissione dell’abbonamento.

Le aziende di trasporto potranno rilasciare l’abbonamento gratuito fino al 31 gennaio 2023, il titolo di viaggio sarà valido dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023.

Gli studenti residenti a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Imola, Ferrara, Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Bologna, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno e Granarolo dell’Emilia, se sono nati dal 1/1/2012 al 31/12/2016 ricevono direttamente a casa la nuova tessera ‘Salta su!’ con l’abbonamento annuale gratuito già disponibile per l’uso; se sono nati dal 1/1/2017 al 30/04/2017 e sono iscritti alla scuola elementare, possono richiedere la tessera rivolgendosi direttamente all’azienda di trasporto. Tutti gli altri studenti di ogni ordine e grado (elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale), con data di nascita dal 01/01/2002 al 31/12/2016, possono presentare la richiesta online per l’abbonamento gratuito al trasporto pubblico. Solo per gli studenti delle scuole superiori e istituti di formazione professionale (nati dal 2002 al 2008), è necessario presentare l’attestazione ISEE 2022 minore o uguale a € 30.000. Non devono presentarla gli iscritti al primo anno delle superiori se la loro data di nascita è compresa tra 01/01/2009 e 31/12/2009. Gli studenti residenti in Emilia-Romagna iscritti a un istituto scolastico fuori regione e/o che utilizzano società di trasporto di altre regioni, dal 3 novembre al 31 dicembre 2022 potranno invece chiedere il rimborso dell’abbonamento acquistato.

Anche gli studenti i quali, frequentando un istituto fuori regione, hanno un percorso casa-scuola “misto”, cioè servito sia da operatori dell’Emilia-Romagna sia da operatori di altre regioni, possono richiedere il rimborso. In caso di dubbi, se non si trova soluzione al proprio quesito tra le informazioni disponibili nelle diverse sezioni del sito, si potrà compilare una richiesta di assistenza utilizzando la Piattaforma unica di assistenza, contattare il Numero verde Mi Muovo 800.388.988 oppure contattare le aziende di trasporto. Per saperne di più, visita le sezioni dedicate iscritti alle scuole elementari e medie iscritti alle scuole superiori e agli istituti di formazione professionale iscritti alle scuole fuori dall’Emilia-Romagna Visita il sito Salta su! per tutte le informazioni

