Caso Alice Neri, si decide sul rientro di Gaaloul in Italia

CONCORDIA, RAVARINO – E’ oggi, giovedì 22 dicembre, il giorno in cui presumibilmente verrà presa una decisione riguardo al rientro in Italia di Mohamed Gaaloul, 29enne di origini tunisine arrestato in Francia, al momento principale sospettato per l’omicidio di Alice Neri, 32enne ravarinese trovata morta all’interno del bagagliaio della propria macchina lo scorso 18 novembre a Fossa di Concordia. Oggi, in Francia, è, infatti, in programma l’udienza nella quale dovrebbe essere stabilito quando Gaaloul farà rientro in Italia: da quanto emerso nelle ore successive all’arresto, il 29enne non si sarebbe opposto al trasferimento in Italia.

Intanto, in attesa di novità sul rientro in Italia di Mohamed Gaaloul, proseguono le indagini sulla morte di Alice Neri. Le ultime novità – riportate dalla “Gazzetta di Modena” – riguardano l’ipotesi che, nella notte tra il 17 e il 18 novembre l’auto di Alice Neri, dopo essere partita dal bar di Concordia, si sia poi fermata per circa un’ora sull’argine di un canale della zona, per poi ripartire in direzione del luogo dove è stata ritrovata in fiamme la sera di venerdì 18 novembre. Gli spostamenti dell’auto sarebbero stati ricostruiti dagli inquirenti grazie al supporto delle telecamere della zona, che avrebbero ripreso la vettura di Alice allontanarsi dal bar intorno alle 3.40, percorrendo via per Mirandola, per poi svoltare sulla provinciale, in direzione di Vallalta (frazione di Concordia, dove Mohamed Gaaloul viveva con la moglie). A questo punto, l’auto non viene più ripresa dalle telecamere ed è in questo periodo, intorno alle 4 del mattino di venerdì 18 novembre, che gli inquirenti sospettano che l’auto possa essere rimasta ferma sull’argine di un canale per circa un’ora, per poi dirigersi nella zona dove è successivamente stata ritrovata.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017