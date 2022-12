Cavezzo, completati i lavori sulla ciclabile per Motta

A Cavezzo si sono conclusi i lavori di rifacimento del tratto di ciclabile che da via Nespole, arriva fino allo stabilimento di Acetum. Nel tempo si erano formate una serie di fessurazioni trasversali e ammaloramenti dell’asfalto della ciclabile, che è stato possibile riparare grazie all’utilizzo del fondo “Bike to work” per una somma complessiva di 25.000€. L’intervento concluso consente una migliore percorribilità di pedoni e biciclette, anche grazie al rifacimento della segnaletica orizzontale.

