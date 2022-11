Come proteggere la tua bocca durante le feste? Ecco i consigli del dentista!

Natale e Capodanno – tempo di pranzi, dolci e brindisi, e il rischio di trascurare la

propria igiene orale è dietro l’angolo: quali sono i consigli del dentista per prevenire

spiacevoli conseguenze? Sotto le feste la salute della nostra bocca è messa a dura

prova, ed è quindi bene prendersene cura con la dovuta attenzione per mantenere

intatto il sorriso del Natale… anche nel nuovo anno!

I dolci che costellano il periodo natalizio possono facilitare l’insorgere di carie:

cioccolata, torroni e panettoni, ma anche bevande gassate e calici di spumante

possono aggredire lo smalto dei denti per la loro acidità e l’alta concentrazione di

zuccheri… e, in un periodo in cui si mangia con più frequenza e spesso anche fuori

casa, è facile abbassare la guardia sulle buone abitudini di igiene orale.

È importante ricordarsi di stare attenti a ciò che si mangia, e mantenere una

corretta e costante igiene orale lavandosi i denti e utilizzando il filo interdentale.

È inoltre consigliabile limitare il consumo di dolci concentrandolo in determinati

momenti, evitando così di far diventare ogni pomeriggio o sera un lungo «fuori

pasto»: a mettere a rischio la nostra igiene dentale – più che la quantità di cibi – è

la frequenza con cui essi vengono ingeriti. È una buona idea quella di bere tanta

acqua, sciacquando spesso la bocca da zuccheri e residui acidi. Con questi piccoli

accorgimenti, sarà possibile limitare gli effetti dannosi dei cenoni – per arrivare a

celebrare il nuovo anno con un sorriso smagliante!

Dopo le feste, passa in studio per una visita di controllo per iniziare l’anno nuovo

con un bel sorriso e una bocca in salute.

