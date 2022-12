Consulte di frazione, domenica si vota a Massa Finalese

FINALE EMILIA – Consulte di frazione, domenica si vota a Massa Finalese. Appuntamento dalle ore 10 alle 12 per scegliere i rappresentanti di Massa e di Canaletto/Polo Industriale/ Casoni/Selvabella/Cà Bianca.

“Ci auguriamo di registrare una buona affluenza alle urne – dice l’assessora alle Frazioni, Anna Baldini – perché le Consulte rappresentano uno strumento di partecipazione molto importante. Sono dei veri e propri sensori che possono consentire all’amministrazione di essere più efficace nella soluzione di piccoli e grandi problemi”.

Sono in programma domenica 4 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la delegazione comunale di Massa Finalese, in piazza Caduti per la Libertà, le elezioni per i rappresentanti delle Consulte I – CANALETTO/POLO INDUSTRIALE/ CASONI/SELVABELLA/ CABIANCA e II – MASSA FINALESE,

Questi i nominativi di coloro che hanno presentato, entro i termini previsti, la propria candidatura:

I. CANALETTO/ POLO INDUSTRIALE/ CASONI/ SELVABELLA/ CA’BIANCA

1. BEGA UBALDO

2. COSTI STEFANIA

3. GOVONI ANGELO

4. TESTI MANUELA

II. MASSA FINALESE

1. DONDI ELISA

2. FERRARI VALENTINA

3. GOVONI EMANUELA

4. POLETTI ANDREA

5. SCHIAVI LUCA

6. VETTORELLO MARCO

7. VINCENZI GIUSEPPE

8. VINCENZI STEFANIADomenica 11 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la sala polivalente di Casumaro, in via Garigliano, si svolgeranno invece le elezioni per i rappresentanti della Consulta III – Casumaro, Reno Finalese, Crocetta, Serraglio Obici, Apostolica, Quattrina.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017