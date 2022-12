Donati (Pd): “La Lega si occupi di governare Mirandola, non di come facciamo noi l’opposizione”

MIRANDOLA – “La Lega si occupi di governare Mirandola, non di come facciamo noi l’opposizione”. Così Francesca Donati, consigliera comunale per il Pd a Mirandola, replica all’attacco arrivato a mezzo stampa dall’Amministrazione Comunale di Mirandola, che rimprovera all’opposizione il comportamento sulle vicende della chiusura del punto nascite ed Aimag.

Scrive Donati:

Quando questa amministrazione smetterà di fare il conto delle poltrone che le spettano nei vari enti per cominciare a governare veramente questa città?

Ne è un esempio l’assessore Lodi che nelle sue ultime dichiarazioni passa il suo tempo ad immaginare cosa potrebbe pensare il PD su questo o quell’argomento e quante poltrone spettano in Aimag alla Lega. Sarebbe più opportuno che mettesse tutto il consiglio comunale, e non solo il monocolore della Lega, nelle condizioni di lavorare alle minime condizioni necessarie per poter analizzare gli oggetti che vanno in Consiglio. E magari cominciare a rispondere alle interpellanze e interrogazioni che giacciono da tempo immemore nei cassetti della giunta.

Caro Lodi non si preoccupi di come fa l’opposizione il PD e si tenga il tempo per governare come può e di rispondere alle domande in Consiglio perché lei è al servizio della città e pagato dai cittadini: se lo ricordi.