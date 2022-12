Forza Italia, la deroga del Punto Nascite finisce sul tavolo del Ministro

Grazie ad una dettagliata interrogazione del senatore Maurizio Gasparri la deroga sul Punto Nascite di Mirandola finisce sul tavolo del Governo. Il comunicato stampa:

In questi giorni – raccontano il coordinatore regionale senatore Enrico Aimi e il consigliere provinciale di FI Antonio Platis – abbiamo incontrato a Modena il senatore Maurizio Gasparri che ha preso a cuore la problematica e annunciato battaglia.

“Credo che sia la prima volta dal 2012 – spiega Gasparri – che un Governo vari una finanziaria con un articolo omnicomprensivo di tutte le richieste dei comuni del cratere. Questo è anche merito di chi, sul territorio, non ha mai fatto venire meno l’attenzione e la premura di difenderlo. Raccolgo con interesse la richiesta del collega Aimi e del consigliere provinciale Platis.

Da sempre Forza Italia ha un modello di sanità che mira alla prossimità dei servizi anche nei centri di medie dimensioni come Mirandola che, per giunta, è la patria del biomedicale.

L’attenzione alla natalità che il Governo di centro-destra ha finalmente rafforzato passa anche dall’essere vicina alle comunità già provate del sisma.”

“Nei mesi successivi al 2012, Il Santa Maria Bianca – incalzano Aimi, Platis ed il capogruppo in Ucman Mauro Neri – è stato depredato vergognosamente di servizi, attività e posti letto. Il punto nascite deve rimanere perché con esso si salvano quelle specialità e quella vocazione all’emergenza-urgenza che separano questo ospedale da un mero cronicario. Forza Italia non arretra di un passo.”