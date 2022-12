Il cardinal Simoni in visita al comando della Polizia locale di Mirandola

La Città dei Pico è stata omaggiata – nella mattinata di oggi, giovedì 1 dicembre 2022 – della visita del Cardinale della santa diaconia di santa Maria della scala Ernest Simoni.

Creato Cardinale il 19 Novembre 2016 da Papa Francesco – che lo ha definito “Martire vivente” – sua eminenza Simoni, 94enne, ha portato prima il suo saluto alla famiglia della cantante lirica Paola Occhi ( scomparsa un anno f a), per poi recarsi presso il Comando cittadino della Polizia Locale. Nella sua seconda tappa in città è stato accolto dal comandante Gianni Doni e, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione comunale, dall’assessore alla Sicurezza Roberto Lodi.

Cardinal Simoni, dopo un incontro carico di significati ed un breve pranzo conviviale a base di prodotti tipici locali, ha proseguito il suo viaggio che lo porterà in visita all’Arcdiocesi di Milano.

“E’ impossibile non rimanere impressionati dalla personalità di Sua Eminenza – ha commentato a margine dell’incontro l’assessore Lodi – E’ un onore per la nostra città aver ricevuto, per la seconda volta (la precedente era datata 2020), la visita del Cardinal Simoni. Un uomo di profonda fede, che ha dovuto patire sofferenze impressionanti nei 28 anni di carcere, 10 dei quali ai lavori forzati nelle miniere di Scutari, per una condanna criminale inflittagli dal governo comunista albanese di allora con l’unica colpa di essere uomo particolarmente trascinante per bontà e per la sua l’incrollabile fede”.