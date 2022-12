La SS 568 è troppo stretta, Costi e Sabattini incalzano l’Anas: “Quando partono i lavori?”

SAN FELICE SUL PANARO, CAMPOSANTO, RAVARINO, CREVALCORE – La Regione spieghi “quali azioni intenda intraprendere nei confronti di Anas affinché la statale 568 sia individuata come intervento prioritario e possa accedere ai finanziamenti statali per provvedere in tempi certi e ragionevolmente brevi al tombamento e conseguente ampliamento di questa strada”.

Lo scrive la consigliera del Partito democratico, Palma Costi, in un’interrogazione siglata anche dal collega di gruppo Luca Sabattini.

L’importante strada della pianura modenese consente il collegamento più diretto tra Bologna e Verona e attraversa alcuni centri bolognesi e modenesi come San Felice sul Panaro, Camposanto, Ravarino Crevalcore e San Giovanni in Persiceto.

“Nonostante la strada sia classificata in base al vigente Codice della strada come Cat. C ‘Strada Extraurbana Secondaria’, le dimensioni della carreggiata stradale sono totalmente inadeguate per la funzione che deve assolvere” afferma la consigliera dem. Un incidente a un mezzo pesante – l’ennesimo – che trasportava liquami, il 20 dicembre, ha costretto per ore alla chiusura della strada, creando forti disagi. Anas, continua la consigliera, “ha in previsione sul tratto quattro interventi di tombamento del canale Dogaro per un investimento stimato di 9,2 milioni di euro come opere inserite nella programmazione di Anas” come ha detto l’assessore ai Trasporti, rispondendo a un’interrogazione precedente.

La Regione, conclude Costi, si è impegnata a monitorare il percorso e a vigilare affinché la SS 568 “sia inserita nel programma di Anas fra gli interventi della rete stradale nazionale che hanno maggiore probabilità di trovare la copertura economica”. Infine, Anas ha annunciato lavori (pavimentazione, sistemazione idraulica, barriere di sicurezza) “in alcuni tratti saltuari tra il Km 11+345 e il Km 37+245, per un importo di circa 1,5 milioni”.

Tangenziale di Crevalcore: i Consiglieri Costi e Sabattini di nuovo in pressing ‘Prioritario finanziare l’allargamento del manto stradale tra Camposanto e Ravarino’

Interrogazione in Assemblea Legislativa dopo l’ennesimo grave incidente nei pressi di Ravarino a causa delle inadeguate dimensioni del manto stradale.

Martedì 20 dicembre si è verificato l’ennesimo incidente sulla statale 568, nel tratto che collega i Comuni di Ravarino e Crevalcore con quelli di Camposanto e San Felice, che ha compostato la fuoriuscita di un mezzo pesante che trasportava liquami. Il tratto di strada in questione, come spesso accade dopo che si verificano questo tipo di incidenti, è stata chiusa al traffico per diverse ore, creando evidenti disagi alla circolazione. ‘Questo episodio continua a dimostrare quanto inadeguata e pericolosa sia quel tratto di strada causa la larghezza non adeguata del manto stradale che causa ripetuti episodi di fuoriuscita di mezzi pesanti’ hanno scritto i Sindaci di Ravarino, Camposanto e Crevalcore Maurizia Rebecchi, Monja Zaniboni, Marco Martelli in una missiva inviata ad Anas, Regione e Provincia. E, dopo una precedente interrogazione, i Consiglieri , intenda intraprendere nei confronti di Anas affinchè la statale 568 sia individuata come intervento prioritario e possa accedere ai finanziamenti statali per provvedere in tempi certi e ragionevolmente brevi al tombamento e conseguente ampliamento della stessa.’

Il progetto di messa in sicurezza del tratto infatti esiste ed è già stato illustrato a Sindaci del territorio e provincia in un tavolo tecnico che si è tenuto nei mesi scorsi con Provincia, Regione e Anas e prevede quattro interventi di tombamento del canale Dogaro per un investimento stimate 9, 2 milioni di euro. Affinchè l’opera possa essere finanziata serve però la firma del Ministero dei Trasporti. ‘La messa in sicurezza del tratto stradale non è procrastinabile – insistono i Consiglieri Costi e Sabattini – ci attendiamo pertanto che il Governo e le forze politiche che ora lo sostengono, facciano la loro parte affinchè Anas abbia le risorse per procedere rapidamente ai lavori di adeguamento.’

