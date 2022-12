Omicidio Alice Neri, il principale sospettato Mohammed Gaaloul trasferito a Parigi: atteso a ore il rientro in Italia

Omicidio Alice Neri, il principale sospettato Mohammed Gaaloul trasferito a Parigi: atteso a ore il rientro in Italia. Da quel momento potranno partire nuovi, importanti accertamenti sul 29enne tunisino che deve rispondere del delitto della mamma 32enne di Ravarino trovata cadavere il 18 novembre scorso, carbonizzata nella sua automobile.

Su di lui cadono pesanti indizi, tanto che era stato emesso un mandato di ricerca internazionale per cercarlo quando, all’indomani del delitto, era scomparso dalla sua casa di Vallalta.

L’alibi. Ora occorrerà chiedergli quanto è accaduto quella terribile notte: si sa che vittima e presunto assassino erano nello stesso bar, c’è chi li ha visti mentre lui avvicinava il viso di lei per darle un bacio mentre lei era già in auto, e che sono andati via insieme dal bar. Poi, il buio.

Inoltre, gli accertamenti scientifici: sarebbe stato isolato dna estraneo sul luogo dell’omicidio, e le tracce genetiche vanno comparate con quelle del 29enne.

La trafila giudiziaria. Arrestato in Francia dopo aver girato tra Germania e Svizzera, Gaaloul, in accordo con il suo legale, non si è opposto alla consegna all’Italia, che è stata disposta dal tribunale di Colmar. E’ stato adesso spostato a Parigi, dove c’è l’aeroporto Internazionale. Lo attende un volo in direzione Milano da cui raggiungerà Modena dove lo attende il gip per l’interrogatorio.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017