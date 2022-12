Alice Neri, via libera all’estradizione di Mohamed Gaaloul: sarà presto in Italia

Mohamed Gaaloul sarà in Italia entro una decina di giorni, presumibilmente ad inizio gennaio. Si è svolta questa mattina in Francia e non ha riservato sorprese rispetto a quanto previsto alla vigilia l’udienza nella quale doveva essere presa una decisione riguardo all’estradizione del 29enne di origini tunisine, principale sospettato per l’omicidio di Alice Neri, 32enne di Ravarino trovata carbonizzata all’interno della propria auto lo scorso 18 novembre a Fossa di Concordia. Mohamed Gaaloul, in accordo con il suo legale, non si è opposto alla consegna all’Italia, che è stata disposta dal tribunale di Colmar. Nel corso dell’udienza odierna – riporta l’Ansa – non ci sarebbero state domande, né dichiarazioni spontanee da parte di Gaaloul, che, una volta rientrato in Italia, sarà sottoposto all’interrogatorio davanti al Gip.

