Alice Neri, Mohamed Gaaloul era sfuggito a due tentativi di arresto

CONCORDIA, RAVARINO – Prima di essere arrestato nella giornata di ieri, mercoledì 14 dicembre, a Mulhouse, in Francia, Mohamed Gaaloul era scampato ad altri due tentativi di arresto, spostandosi nella zona di confine tra Svizzera, Francia e Germania, probabilmente aiutato da qualcuno. E’ quanto hanno rivelato il procuratore capo Masini e i pm Claudia Natalini e Giulio Amara, che si stanno occupando delle indagini relative alla morte di Alice Neri, 32enne di Ravarino trovata carbonizzata all’interno del baule della propria auto a Fossa di Concordia lo scorso venerdì 18 novembre. Per quanto riguarda i tempi di consegna all’Italia del 29enne di origini tunisine, molto dipenderà dalla sua opposizione o meno alla consegna: in caso di opposizione potrebbero essere tempi lunghi. Intanto, però, già nella giornata di oggi, giovedì 15 dicembre, potrebbe esserci la convalida dell’arresto.

Quando è morta Alice Neri?

Quello relativo ai due scampati arresti, non è l’unico elemento aggiuntivo rispetto alla notizia dell’arresto di Mohamed Gaaloul, 29enne di origini tunisine, principale sospettato per l’omicidio di Alice Neri, fornito da procuratore e pm. Infatti, dalle indagini sono emersi altri dettagli utili a chiarire il quadro relativo alla morte della giovane ravarinese. Innanzitutto, sarebbe stato individuato il possibile lasso di tempo in cui sarebbe stata data alle fiamme l’auto di Alice Neri nelle campagne di Fossa di Concordia: è, infatti, emerso che il fumo proveniente dall’auto incendiata sarebbe stato notato intorno alle 7 di mattina di venerdì 18 novembre, nonostante l’auto carbonizzata sia stata ritrovata solo quella sera. Questo farebbe ipotizzare che Alice sia stata uccisa nel corso della notte tra giovedì 17 e venerdì 18 novembre, tra le 3.40, orario in cui Alice ha lasciato il bar di Concordia dove si era recata per un aperitivo con il collega di San Possidonio, e le 7, orario in cui è stato visto il fumo proveniente dall’auto in fiamme.

I filmati delle telecamere

Poi, è stata fatta chiarezza sulle ragioni che hanno portato gli inquirenti a virare decisamente in direzione di Mohamed Gaaloul come principale sospettato per l’omicidio di Alice: il 29enne tunisino sarebbe stato ripreso dalle telecamere del bar di Concordia, lo stesso in cui si trovavano anche Alice e il collega di San Possidonio, mentre arrivava in bicicletta intorno alle 3. Poi, quando Alice ha raggiunto la propria macchina intorno alle 3.40 ed è reatata ferma alcuni minuti prima di partire, è sembrato esserci un movimento da parte di Mohamed Gaaloul in direzione della macchina di Alice e, soprattutto, la bicicletta del 29enne non è stata più ripresa dalle telecamere allontanarsi dal bar, elemento che ha fatto presupporre gli inquirenti che l’uomo potesse essersi allontanato dal bar a bordo dell’auto di Alice, come confermato dallo stesso Mohamed Gaaloul, che, però, ha spiegato di aver chiesto un passaggio ad una donna bionda che non conosceva per farsi accompagnare a casa del cugino a Concordia e ha affermato di non averla uccisa.

Il marito di Alice Neri e il collega di San Possidonio

Altro elemento importante ai fini delle indagini: la pm Natalini ha spiegato che il marito di Alice Neri, Nicholas Negrini, e il collega di San Possidonio con cui Alice si era recata al bar di Concordia nella sera di giovedì 17 novembre, entrambi sentiti in Procura nei giorni scorsi, possono essere quasi certamente considerati innocenti, in virtù del fatto che i loro alibi sarebbero stati confermati nel corso delle indagini.

