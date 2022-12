Per chi non riesce a pagare l’affitto, arriva l’aiuto del Comune a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Con determina 773 del 29 novembre 2022 è stato approvato il bando per la raccolta di domande per l’erogazione di contributi economici per morosità incolpevole per i Comuni di San Felice sul Panaro e Mirandola. A tal fine si specifica che per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. In particolare, la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale. Il bando scade alle ore 12 del 31 dicembre 2022. Per informazioni Comune di San Felice, piazza Italia, 100 telefono: 0535/86310, email: maria.pia.luppi@ unioneareanord.mo.it oppure: ufficio.casa@unioneareanord. mo.it IL BANDO LA DOMANDA

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017