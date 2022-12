Riapre il Conad dopo la ristrutturazione a San Felice

Oggi, a San Felice Sul Panaro riapre, dopo un breve periodo di ristrutturazione, il Conad City di via del Convento, con spazi rinnovati per un percorso d’acquisto ancora più funzionale e che risponde sempre più alle esigenze della clientela.

Il Conad City ha confermato tutti i reparti esistenti: l’ortofrutta, ampliato nell’assortimento con l’introduzione di numerose referenze a marchio “I Nostri Ori”; la macelleria con la funzionalità a libero servizio; la gastronomia; il reparto panetteria e pasticceria dove ogni giorno sarà possibile trovare prodotti di freschi e di qualità, tra cui pizze alla pala prodotte ogni giorno internamente e dolci locali della famosa Pasticceria Roberta.

Inoltre, all’interno del punto vendita i clienti troveranno, oltre a locali completamente rinnovati e ampliati, anche le migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale e per l’efficientamento energetico: dai sistemi di illuminazione con luci a led, agli impianti di refrigerazione di ultima generazione che garantiscono un notevole risparmio energetico, sempre più necessario.

“Essere qui oggi per presentare un punto vendita completamente ristrutturato è per me e per i miei collaboratori motivo di grande orgoglio: siamo felici di poter mettere a disposizione dei nostri clienti un negozio rinnovato nel centro città dopo il terremoto ed i sacrifici fatti negli ultimi 10 anni. – Ha affermato la Socia Conad Nord Ovest Roberta Pignatti – Ho iniziato a lavorare qui 22 anni fa e 7 anni fa ho potuto coronare il mio sogno di diventare Socia, facendo tesoro delle competenze apprese nel tempo. Per me e la mia squadra è importante fornire il giusto contributo per vivacizzare la città con un punto vendita rinnovato, che risponde alle esigenze di clienti, che ogni giorno ci premiano con la loro presenza. All’interno del supermercato abbiamo adeguato gli impianti al risparmio energetico ed ottimizzato i locali e le attrezzature, inserendo anche le etichette elettroniche che rendono più efficiente la gestione del punto vendita. Un modo per ringraziare i nostri concittadini, nonché clienti, che da sempre ripongono in noi grande fiducia per la passione e l’attenzione che mettiamo quotidianamente nel nostro lavoro.”

Il Conad City di via del Convento, situato in zona residenziale in prossimità del centro storico, si sviluppa su 430 mq di superficie di vendita, dispone di 3 casse tradizionali e impiega complessivamente 15 addetti. Lo store accetta i buoni pasto e i buoni celiachia e dispone di un parcheggio con circa 80 posti auto adiacente al punto vendita.

Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 19:45 e la domenica dalle 8.30 alle 13.00. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0535 85493. Nel giorno di riapertura previsto un omaggio per tutti i clienti oltre a numerose attività di scontistica.

Conad Nord Ovest

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 4,35 miliardi di euro. I territori in cui opera con 381 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi

