Riapre via Cavour, ecco come cambia il mercato domenicale a Cavezzo

CAVEZZO -Riapre via Cavour, ecco come cambia il mercato domenicale a Cavezzo. Alcune modifiche al mercato domenicale saranno introdotte da domenica 8 gennaio 2023.

In sintesi, si riaprirà al traffico la via Cavour al fine di migliorare la viabilità, si compattano con assegnazioni definitive degli ambulanti che erano in via Cavour occupando gli spazi liberi lasciati da licenze rientrate.

Vengono ricreati gli spazi di collegamento tra le due piazze, migliorato l’assetto di mercato nell’angolo Bar Arcobaleno -via Dante Alighieri con l’inserimento di una postazione.

Viene altresì creata una zona di mercato per gli spuntisti in via Veneto. Questa è una fase propedeutica a future attività nell’area mercatale in funzione di un aumento del flusso e della qualità, cosa che porterebbe benefici al nostro commercio.

