Sospesi i parti al punto nascite di Mirandola, il sindaco Greco: “Rimasti soli a difendere il nostro ospedale”

MIRANDOLA – Il sindaco di Mirandola, Alberto Greco, interviene a proposito della sospensione dell’attività del punto nascite dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola comunicata dall’Ausl di Modena nella giornata di ieri, giovedì 22 dicembre:

“Questa decisione suona come la definitiva chiusura del reparto con dirottamento di tutte le partorienti in altre strutture. Le soluzioni c’erano, si potevano esplorare, ma si è preferito agire d’impeto, senza nemmeno attendere il parere – peraltro richiesto – da parte della Regione Emilia-Romagna al Ministero della Salute. In tempi non sospetti – attacca il sindaco Alberto Greco – erano stati presi degli impegni precisi sul consolidamento e sul potenziamento del Santa Maria Bianca che ora, al contrario, perderà anche gli anestesisti. Per anni si è alluso, evidentemente per meri fini politico/elettorali, ad una condizione di “pari livello” con Carpi: questo epilogo certifica come fosse in atto un progetto esattamente contrario per privilegiare il “Ramazzini”. Spiace inoltre dover constatare come non sia stato possibile comporre un fronte compatto e comune nemmeno fra noi sindaci dell’Area Nord su questa delicata tematica: è vero che la struttura è ubicata nella nostra città, ma lo è altrettanto la sua strategica utilità per 80.000 cittadini residenti su tutto il distretto. Spiace constatare infine – conclude il primo cittadino – il lassismo di una Regione che evidentemente, con questa “governance” Bonaccini, mira ad essere ricordata da presenti e posteri come la “falcidiatrice di punti nascite”, con mirino puntato sulla Provincia di Modena”.