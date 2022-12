Strage di Corinaldo, condanne confermate in Cassazione per la banda dello spray

La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per i sei giovani del modenese (tra i quali alcuni residenti a San Prospero e Bomporto) che facevano parte della cosiddetta banda dello spray, responsabile della strage di Corinaldo (provincia di Ancona), dove, nella discoteca La Lanterna, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, persero la vita sei persone (tra cui cinque minorenni) nella calca seguita all’utilizzo di spray al peperoncino da parte della banda allo scopo di derubare i presenti, nella sala gremita per il concerto di Sfera Ebbasta.

Ora sono, dunque, definitive le condanne a 12 anni 6 mesi e 20 giorni per Ugo Di Puorto, a 12 anni 4 mesi e 20 giorni per Raffaele Morrone, a 11 anni e 10 mesi per Andrea Cavallari, a 11 anni e 6 mesi per Moez Akari, a 11 anni e 3 mesi per Haddada Souhaib, e a 10 anni e 9 mesi per Badr Amouiyah, i componenti della cosiddetta banda dello spray.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017