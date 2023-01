Caso Alice Neri, la sorella di Gaaloul: “Era in Francia per lavoro: le prove sui social”

RAVARINO, CONCORDIA – Proseguono le indagini relative alla morte di Alice Neri, 32enne ravarinese trovata carbonizzata all’interno della propria auto a Fossa di Concordia lo scorso 18 novembre. Sarebbe stato risolto dagli inquirenti il mistero dell’auto bianca che, per qualche minuto, ha tallonato l’auto di Alice Neri poco dopo le 5 della mattina del 18 novembre: si era ipotizzato che alla guida potesse esserci un complice dell’assassino, ma sarebbe emerso dalle indagini che alla guida ci fosse in realtà un operaio diretto al posto di lavoro, una fabbrica nelle vicinanze.

Principale sospettato per l’omicidio di Alice Neri resta, dunque, Mohamed Gaaloul, 29enne tunisino che attualmente si trova nel carcere di Modena, dopo essere stato arrestato in Francia lo scorso 14 dicembre. Il Tribunale della Libertà di Bologna è chiamato a decidere in merito all’istanza di scarcerazione di Gaaloul, presentata dal suo legale nei giorni scorsi. Intanto, la sorella del 29enne, intervenuta a “Quarto Grado”, ha confermato la versione del fratello, che aveva riferito di non essere fuggito in Francia dopo il ritrovamento del cadavere di Alice Neri, come ipotizzato dagli inquirenti, ma di essersi recato nel paese transalpino, dove successivamente è stato arrestato, per lavoro. Secondo la sorella, le prove di quanto affermato da Mohamed Gaaloul si troverebbero in quanto da lui postato sui social in quei giorni. L’uomo avrebbe, infatti, pubblicato una “storia” che lo riprendeva al lavoro in un cantiere edile.

