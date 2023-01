Caso Alice Neri, presentata istanza di scarcerazione per Mohamed Gaaloul

CONCORDIA, RAVARINO – Il legale di Mohamed Gaaloul, principale sospettato per l’omicidio di Alice Neri, che dallo scorso 4 gennaio si trova nel carcere di Modena dopo essere stato trasferito in Italia in seguito all’arresto in Francia, ha presentato un’istanza di scarcerazione per il suo assistito al Tribunale della Libertà di Bologna. L’istanza di scarcerazione per il 29enne di origini tunisine, che nel corso dell’interrogatorio di garanzia ha rilasciato una dichiarazione spontanea, ma poi si è avvalso della facoltà di non rispondere, si basa – come spiega l’avvocato di Gaaloul, Roberto Ghini – sulla “mancanza di un grave quadro indiziario” nei confronti del suo assistito. La decisione del Tribunale della Libertà di Bologna in merito all’eventuale scarcerazione di Mohamed Gaaloul arriverà entro 15 giorni.

Intanto, proseguono le indagini relative alla morte di Alice Neri: dalle immagini delle telecamere di Concordia sarebbe emerso che un’auto (un’Alfa Romeo di colore bianco) avrebbe tallonato per alcuni minuti quella di Alice nella notte dell’omicidio. In particolare l’auto bianca avrebbe seguito la Ford Fiesta di Alice poco dopo le ore 5, quando l’auto era ripartita dopo essere rimasta ferma per circa un’ora nei pressi di un canale nelle campagne di Concordia. Gli inquirenti sono al lavoro per risolvere l’ennesimo mistero inerente alla morte della giovane ravarinese.

