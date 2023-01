Esce di strada e si schianta contro un platano, un ferito sulla strada tra Camposanto e San Felice

Esce di strada e si schianta contro un platano, un ferito sulla strada tra Camposanto e San Felice sul Panaro. E’ successo domenica pomeriggio, attorno alle ore 14.30, sulla Sp 468.

A bordo della sua berlina, un residente 47enne a Camposanto, di origine straniera, è uscito fuori strada arrivato alla curva all’altezza dell’azienda agricola Rossi, forse a causa dell’asfalto bagnato, della velocità o per entrambe le cose. Non si esclude neanche un malore. Ma nessuna altra auto è tata coinvolta. L’auto ha finito la sua corsa contro un platano, sbattendoci contro ad alta velocità per finire sbalzato sul lato opposto della strada.

L’urto è stato violento e la parte anteriore della carrozzeria è andata distrutta. Per tirare fuori l’uomo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Ma per fortuna solo lievi ferite per il conducente, trasportato in ospedale in ambulanza per agli accertamenti.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale Area Nord. La strada è stata riaperta alla circolazione alle 15.30.

