Ecco gli incentivi per la sostituzione di caldaie, stufe a legna e vecchi camini

Via stufe e camini vecchi e inquinanti: largo a impianti di riscaldamento di ultima generazione grazie al sostegno economico regionale. La Regione aggiunge all’incentivo nazionale (“Conto termico”), un secondo incentivo per coprire fino al 100% della spesa ammissibile per la sostituzione di camini, stufe e caldaie a biomassa ormai obsoleti.

Hai diritto all’incentivo regionale?

Hai diritto se:

sei un cittadino italiano e risiedi nei comuni delle zone di pianura dell’Emilia-Romagna,

hai sostituito o intendi sostituire l’impianto esistente,

o intendi sostituire l’impianto esistente, hai ottenuto o chiesto, di solito tramite il rivenditore, l’incentivo nazionale del Conto termico.

L’incentivo regionale è una percentuale aggiuntiva all’incentivo nazionale e copre fino al 100% della spesa ammissibile. Dal bando è esclusa la spesa per un impianto nuovo, sono incluse solo le spese di sostituzione di un impianto esistente.

Cosa puoi sostituire

L’incentivo copre fino al 100% della cifra spesa per sostituire gli impianti di riscaldamento esistenti che:

hanno potenza inferiore o uguale a 35 kW ,

inferiore o uguale a , sono alimentati a legna/pellet ,

a , hanno una classificazione fino a 4 stelle.

Puoi accedere all’incentivo quindi se elimini i vecchi:

Camini aperti

aperti Stufe a legna/pellet

a legna/pellet Caldaie a legna/pellet.

Cosa puoi acquistare

Puoi sostituire impianti inquinanti con:

Nuovi generatori a 5 stelle (sempre a legna o pellet) di potenza inferiore a 35 kW

(sempre a legna o pellet) di potenza inferiore a 35 kW Pompe di calore (elettriche).

Come ottenere l’incentivo

Accedi al modulo online con le credenziali SPID. Al termine dell’istruttoria la Regione versa il contributo direttamente sul conto corrente che hai indicato nella domanda. Hai tempo fino alle 14.00 del 31 dicembre 2023.

Attenzione: i contributi sono assegnati in ordine cronologico di arrivo delle domande e terminano quando finiscono le risorse economiche del bando.

A chi puoi chiedere informazioni?

Se dopo aver letto il bando e le Faq hai ancora dubbi, puoi

inviare una mail a bandocaldaie@regione.emilia-romagna.it,

contattare l’URP al numero verde: 800.662.200.

