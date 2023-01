Lavori al cantiere del Duomo, divieto di sosta a Finale Emilia

FINALE EMILIA – Per lavori al cantiere edile del Duomo viene adottato un provvedimento di chiusura temporanea del traffico veicolare e contestuale istituzione del divieto di sosta, con rimozione, in via Cesare Battisti, il giorno mercoledi 11 gennaio 2023, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, e il giorno lunedì 716 gennaio 2023, dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Lo rende noto il Comune di Finale Emilia.

DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA MONTE GRAPPA DAL 9 AL 20 GENNAIO 2023

Dal 9 al 20 gennaio 2023, per la realizzazione di scavi di canalizzazione per l’interramento di linee elettriche E – Distribuzione SPA, in via Monte Grappa viene istituito, nei tratti interessati dai lavori, il divieto di transito e divieto di sosta, con rimozione.

