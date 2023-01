Mohamed Gaaloul, parla il suo avvocato: “Non è fuggito all’estero, chiariremo la sua posizione”

CONCORDIA, RAVARINO – Oggi, giovedì 5 gennaio, è il giorno dell’interrogatorio di garanzia di Mohamed Gaaloul, 29enne di origini tunisine, principale sospettato per l’omicidio di Alice Neri, 32enne ravarinese trovata carbonizzata all’interno della propria auto a Fossa di Concordia lo scorso 18 novembre. L’uomo è stato, infatti, consegnato all’Italia nella giornata di ieri, mercoledì 4 gennaio, quando è atterrato a Linate con un volo proveniente da Parigi: era, infatti, stato arrestato in Francia lo scorso 14 dicembre e non si era opposto all’estradizione in Italia.

Nella giornata di ieri, dopo il suo trasferimento da Milano al carcere di Modena, come riporta la stampa locale Mohamed Gaaloul ha avuto un lungo colloquio con il suo avvocato, Roberto Ghini, per preparare la linea da tenere durante l’interrogatorio di garanzia che si svolgerà oggi. All’uscita dal colloquio con il suo assistito, il legale ha risposto ad alcune domande dei giornalisti, spiegando che “Mohamed è consapevole delle accuse che gli vengono mosse e del loro profilo di gravità ed è seriamente preoccupato per questo. Ma è determinato a fare chiarezza su quello che è successo. Valuteremo le giuste modalità per questo nell’ambito dell’indagine”. “Non c’è stata alcuna fuga all’estero – ha poi aggiunto – “chiariremo anche questo. E’ una vicenda complessa, da affrontare davanti al giudice competente”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017